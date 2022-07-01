НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів — Finance.ua
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НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

Валюта
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Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.
Про це повідомляє НБУ.
НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів
Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 977,0 млн доларів і продав 14 888,3 млн доларів. Негативне сальдо — 12 911,3 млн доларів.
НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів
Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. За цим курсом НБУ продає валюту на міжбанку.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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