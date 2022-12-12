НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $583,4 мільйона — Finance.ua
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НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $583,4 мільйона

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Національний банк України за минулий тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 583,44 млн дол. США, а також купив 2,6 млн дол. США.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.
Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 5 по 9 грудня 2022 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 583,44 млн дол. США. За цей же період регулятор купив 2,6 млн дол. США.
Загалом з початку 2022 року Нацбанк продав на міжбанку 23,99 млрд дол. і 1,789 млрд євро, а також купив 3,24 млрд дол. та 110,97 млн євро.
У 2021 році Нацбанк купив на міжбанку 3,691 млрд дол., продав — 1,276 млрд дол. У 2020 році Національний банк купив 4,929 млрд дол., продав — 3,891 млрд дол.

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За матеріалами:
Укрінформ
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