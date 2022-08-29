НБУ визначив пруденційні нормативи для небанків — Finance.ua

НБУ визначив пруденційні нормативи для небанків Вчора 09:13 — Фондовий ринок

НБУ визначив пруденційні нормативи для небанків

Національний банк визначив перелік пруденційних нормативів для небанківських надавачів платіжних послуг та методику їх розрахунку.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Нормативи спрямовані на забезпечення належного рівня безпеки і стабільності надання платіжних послуг користувачам і визначені для імплементації закону «Про платіжні послуги».

Небанківські надавачі платіжних послуг, які отримають ліцензію на надання фінансових платіжних послуг відповідно до зазначеного закону, зобов’язані дотримуватись пруденційних нормативів.

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Зокрема, нормативів: капіталу; кредитного ризику; короткострокової ліквідності.

Недотримання їх небанківським надавачем платіжних послуг є підставою для розгляду НБУ питання щодо застосування заходів впливу.

Нагадаємо, Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, до 31 серпня 2022 року.

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