НБУ виграв суд у Коломойського щодо договорів поруки з ПриватБанком на 18 млрд гривень — Finance.ua

НБУ виграв суд у Коломойського щодо договорів поруки з ПриватБанком на 18 млрд гривень Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

НБУ виграв суд у Коломойського щодо договорів поруки з ПриватБанком на 18 млрд гривень

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку України та підтвердив законність п’яти кредитних договорів з ПриватБанком на 18,3 млрд гривень та договорів поруки, що забезпечували їх виконання.

Про це повідомляє пресслужба НБУ

Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці договори та його особиста порука за кредитами.

За даними пресслужби, потягом 2008 −2015 років НБУ за оспорюваними договорами надав ПриватБанку кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд гривень.

У 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів.

У травні 2019 року Ігор Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. В червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. НБУ оскаржив його у Верховному суді, який підтримав правову позицію НБУ.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримані кредити.

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