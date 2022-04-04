НБУ встановив офіційний курс гривні на 5 квітня — Finance.ua
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НБУ встановив офіційний курс гривні на 5 квітня

Вчора 18:00Валюта
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Національний банк зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 5 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 4 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
1 фунт стерлінгів 38,3195
1 долар США 29,2549
1 швейцарський франк 31,5332
10 єн 2,3828
10 російських рублів 3,4775
1 євро 32,1760
Раніше повідомлялося, що Національний банк у період з 28 березня до 1 квітня купив 21,5 млн доларів і 5 млн євро і продав 303,58 млн доларів і 304,8 млн євро на міжбанківському валютному ринку.
За матеріалами: Українські Новини
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