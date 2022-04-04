НБУ встановив офіційний курс гривні на 5 квітня — Finance.ua

НБУ встановив офіційний курс гривні на 5 квітня

Вчора 18:00 — Валюта

Національний банк зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 5 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 4 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

1 фунт стерлінгів 38,3195 1 долар США 29,2549 1 швейцарський франк 31,5332 10 єн 2,3828 10 російських рублів 3,4775 1 євро 32,1760

Раніше повідомлялося, що Національний банк у період з 28 березня до 1 квітня купив 21,5 млн доларів і 5 млн євро і продав 303,58 млн доларів і 304,8 млн євро на міжбанківському валютному ринку.

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