НБУ встановив офіційний курс гривні на 5 квітня — Finance.ua

НБУ встановив офіційний курс гривні на 5 квітня
Національний банк зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 5 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 4 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
|1 фунт стерлінгів
|38,3195
|1 долар США
|29,2549
|1 швейцарський франк
|31,5332
|10 єн
|2,3828
|10 російських рублів
|3,4775
|1 євро
|32,1760
Раніше повідомлялося, що Національний банк у період з 28 березня до 1 квітня купив 21,5 млн доларів і 5 млн євро і продав 303,58 млн доларів і 304,8 млн євро на міжбанківському валютному ринку. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.