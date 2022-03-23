НБУ вперше з початку війни розрахував курс євро: скільки коштує валюта — Finance.ua

НБУ вперше з початку війни розрахував курс євро: скільки коштує валюта

Вчора 15:00 — Валюта

Національний банк України 23 березня розрахував новий курс євро вперше від початку повномасштабної війни з росією.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Заморожений курс євро становив 33,17 грн, а в середу, 23 березня, опустився до 32,23 грн/євро.

Курс долара залишився на колишньому рівні і становить 29,25 грн/дол.

Раніше заступник голови заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, чому зараз на ринку немає валютної паніки.

По-перше, у банківської системи є значний запас фінансової міцності, по-друге, у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку, а по-третє — у НБУ з’явилося набагато більше можливостей, щоб перекрити відтік капіталу за кордон.

Однак експерти не рекомендують ризикувати і купувати валюту на чорному ринку, особливо якщо ви не розумієтеся на тонкощах такого обміну — вас можуть просто обдурити або «впарити» валюту за невигідним курсом.

Довідка Finance.ua:

раніше Національний банк уточнив порядок розрахунку офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

крім того, регулятор підвищив ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном до 100 тисяч гривень в еквіваленті.

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