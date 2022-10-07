НБУ вніс зміни до порядку розрахунку банками розміру кредитного ризику — Finance.ua

НБУ вніс зміни до порядку розрахунку банками розміру кредитного ризику Вчора 14:04 — Кредит&Депозит

Національний банк України вніс зміни до порядку розрахунку банками розміру кредитного ризику.

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Національний банк вніс зміни до Положення № 3511 про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями в частині доповнення переліку прийнятного забезпечення об’єктами незавершеного будівництва та майбутніми об’єктами нерухомості.

Ці зміни ґрунтуються на нормах Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» (далі — Закон № 2518-IX), прийнятого Верховною Радою України 15.08.2022 року.

Закон № 2518-IX створює правовий механізм для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості.

Національний банк неодноразово зазначав про важливість прийняття Закону № 2518-IX, оскільки його норми створюють підґрунтя для запровадження ініціативи щодо доповнення переліку забезпечення, що є прийнятним для врахування під час розрахунку розміру кредитного ризику згідно з Положенням № 351, забезпеченням у вигляді об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості.

Включення зазначених об’єктів до переліку прийнятного забезпечення передбачено протягом трьох років від дати початку виконання будівельних робіт.

Цей строк ґрунтується на середньостатистичних даних щодо строків будівництва об’єктів та їх введення в експлуатацію.

Змінами також передбачені умови, за яких банки зможуть враховувати вартість об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості під час розрахунку розміру кредитного ризику.

До таких умов, зокрема, відносяться:

поширення на об’єкт незавершеного будівництва/майбутній об’єкт нерухомості дії Закону № 2518;

дотримання замовником будівництва/девелопером будівництва/управителем ФФБ вимог Закону № 2518;

наявність реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно спеціального майнового права на об’єкт;

здійснення банком регулярного моніторингу своєчасності виконання графіка будівництва об’єкта.

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На початковому етапі врахування вартості об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості здійснюватиметься з коефіцієнтом ліквідності забезпечення 0,5.

Надалі розмір цього коефіцієнта може змінюватися з урахуванням практичного досвіду банків щодо роботи з таким видом забезпечення та накопичених статистичних даних.

Крім того, ґрунтуючись на положеннях Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (зі змінами), змінами до Постанови № 3512 уточнено порядок визначення розрахунку розміру кредитного ризику за іпотечними кредитами боржників, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на територіях, окупованих після 24.02.2022.

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