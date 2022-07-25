НБУ вніс зміни до положення про ліцензування банків — Finance.ua
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НБУ вніс зміни до положення про ліцензування банків

Казна та Політика
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Національний банк уніс зміни до Положення про ліцензування банків та до постанови правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149, якою затверджено Положення.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, змінами до Положення визначено:
  • що будь-які документи можуть подаватися до Національного банку як у паперовому, так і в електронному вигляді;
  • випадки, коли Національний банк має право вимагати від юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, надання документів та інформації для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах;
  • випадки, коли фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, може не подавати до Національного банку документи та інформацію для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах.
Доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб такими ознаками:
  1. особа зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;
  2. особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  3. публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинка розміщення акцій у зв’язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
  4. володіння істотною участю (можливість істотного впливу) у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, віднесеній до категорії неплатоспроможних або визнаній банкрутом, або у якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).
Також оновлено перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, зокрема додано такі ознаки:
  • особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;
  • набрання законної сили рішенням суду щодо особи за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги;
  • звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності;
  • застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, нотаріальною діяльністю чи діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на здійснення діяльності приватного виконавця;
  • володіння істотною участю (можливість істотного впливу) або перебування в складі органу управління/контролю чи на посаді керівника фінансової установи, іноземної фінансової установи, віднесеної до категорії неплатоспроможних або визнаної банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).
Ураховуючи нові ознаки небездоганної ділової репутації, в постанові встановлено строки подання банками до Національного банку витягів із анкет власників істотної участі в банку, керівників банку щодо перевірки цих ознак.
Також постановою продовжено строки приведення банками приміщень, у яких обслуговуються клієнти, у відповідність до вимог щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення до відділень банків.
Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 155 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набирає чинності з 23 липня 2022 року.
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За матеріалами:
Українські Новини
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