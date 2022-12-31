НБУ відтермінував строки впровадження окремих вимог — Finance.ua

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НБУ відтермінував строки впровадження окремих вимог

Казна та Політика
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НБУ відтермінував строки впровадження окремих вимог
НБУ відтермінував строки впровадження окремих вимог
Національний банк відтермінував строки впровадження окремих вимог щодо регулювання діяльності банків та банківських груп, встановлених до введення в Україні воєнного стану.
Зокрема, відтерміновані вимоги щодо: початку включення банками до розрахунку достатності капіталу мінімального розміру операційного ризику в повному розмірі.
Новий термін — із 29 грудня 2023 року. До цього часу банки продовжуватимуть включати операційний ризик із коефіцієнтом 0,5; завершення запровадження останнього етапу розрахунку кредитного ризику за спеціалізованими кредитами.
Новий термін — до 31 грудня 2023 року; завершення запровадження першого етапу процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу (ICAAP), який передбачає розроблення, затвердження та запровадження відповідних внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів.
Новий термін — до 01 січня 2024 року; початку здійснення відповідальними особами банківських груп розрахунку мінімального розміру операційного ризику кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи. Новий термін — із 451 календарного дня після припинення чи скасування дії воєнного стану.
Таке рішення зумовлене неможливістю в умовах воєнного стану впроваджувати зазначені вимоги в раніше встановлені строки. Зокрема, це спричинено перенесенням на законодавчому рівні строків оприлюднення аудитованої річної фінансової звітності, а також відсутністю можливості визначити прогнозні економічні показники на довгостроковий період, які є передумовою якісного виконання зазначених вимог.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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