НБУ відтермінував строки впровадження окремих вимог — Finance.ua

НБУ відтермінував строки впровадження окремих вимог Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

НБУ відтермінував строки впровадження окремих вимог

Національний банк відтермінував строки впровадження окремих вимог щодо регулювання діяльності банків та банківських груп, встановлених до введення в Україні воєнного стану.

Зокрема, відтерміновані вимоги щодо: початку включення банками до розрахунку достатності капіталу мінімального розміру операційного ризику в повному розмірі.

Новий термін — із 29 грудня 2023 року. До цього часу банки продовжуватимуть включати операційний ризик із коефіцієнтом 0,5; завершення запровадження останнього етапу розрахунку кредитного ризику за спеціалізованими кредитами.

Новий термін — до 31 грудня 2023 року; завершення запровадження першого етапу процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу (ICAAP), який передбачає розроблення, затвердження та запровадження відповідних внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів.

Новий термін — до 01 січня 2024 року; початку здійснення відповідальними особами банківських груп розрахунку мінімального розміру операційного ризику кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи. Новий термін — із 451 календарного дня після припинення чи скасування дії воєнного стану.

Таке рішення зумовлене неможливістю в умовах воєнного стану впроваджувати зазначені вимоги в раніше встановлені строки. Зокрема, це спричинено перенесенням на законодавчому рівні строків оприлюднення аудитованої річної фінансової звітності, а також відсутністю можливості визначити прогнозні економічні показники на довгостроковий період, які є передумовою якісного виконання зазначених вимог.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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