НБУ відклав перехід на нове покоління системи електронних платежів — Finance.ua

НБУ відклав перехід на нове покоління системи електронних платежів Вчора 10:14 — Фінтех і Картки

НБУ відклав перехід на нове покоління системи електронних платежів

Національний банк України 1 квітня 2023 року перейде на нове покоління системи електронних платежів (СЕП) — на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (24/7). Раніше перехід планували із 20 серпня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Зважаючи на об’єктивні причини та дію воєнного стану, Національний банк відтерміновує перехід на нове покоління СЕП, щоб дати учасникам системи більше часу на доопрацювання їхніх автоматизованих систем та перебудови бізнес-процесів, — зазначив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан. — Нове покоління СЕП надасть банкам та бізнесу нові можливості, ще більше підвищить безпеку платежів та посилить конкуренцію на платіжному ринку».

Як повідомляє НБУ, перехід на ISO 20022 разом із упровадженням IBAN створюють технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації сервісу миттєвих платежів в Україні.

З метою злагодженого переходу на нове покоління СЕП банки України, Державна казначейська служба України та Національний депозитарій України до 1 квітня 2023 року зобов’язані:

внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності;

забезпечити достатній рівень пропускної спроможності каналів зв’язку для гарантованого та швидкого обміну інформацією в СЕП.

Відповідно з 1 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться виключно через СЕП нового покоління.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний стандарт ISO 20022 — універсальний спосіб взаємодії різних автоматизованих систем учасників фінансових і торгових ринків у світі. Він є основою функціонування європейських платіжних систем;

переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022 триває з 2016 року. Зокрема, 23 травня 2016 року Національний банк підписав «Хартію приєднання до ISO 20022» (ISO 20022 Harmonisation Charter).

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