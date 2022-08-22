НБУ вдруге з початку війни більше купив валюти на міжбанку ніж продав — Finance.ua

НБУ вдруге з початку війни більше купив валюти на міжбанку ніж продав Вчора 11:45 — Валюта

Чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в період з 15 по 19 серпня становила 75,37 млн доларів.

За звітний тиждень Нацбанк купив 197,8 млн доларів, тоді як продав 122,43 млн доларів.

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Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

У 2020 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав — 529,23 млн доларів.

Національний банк України з 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

В липні Національний банк зменшив щомісячний ліміт на перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. гривень до 30 тис. гривень.

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