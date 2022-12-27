НБУ уточнив процедури анулювання ліцензій і ознаки ризикової діяльності для небанків — Finance.ua

НБУ уточнив процедури анулювання ліцензій і ознаки ризикової діяльності для небанків Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

НБУ уточнив процедури анулювання ліцензій і ознаки ризикової діяльності для небанків

Нацбанк на період дії воєнного стану уточнив процедуру анулювання ліцензій та ознаки ризикової діяльності для небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, на період дії воєнного стану регулятор уточнив:

процедуру анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг;

перелік ознак, що свідчать про здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності.

«Це зроблено з метою посилення захисту інтересів вкладників та кредиторів небанківських фінансових установ, а також юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги», — зазначили в Нацбанку.

Щодо анулювання ліцензії

Рішення про анулювання ліцензії може бути ухвалене за наявності, зокрема, однієї з таких підстав:

невиконання надавачем фінансових послуг розпорядження, рішення Національного банку про усунення виявлених порушень ліцензійних умов;

повторного порушення надавачем фінансових послуг ліцензійних умов;

виявлення факту (фактів) здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності;

відмови надавача фінансових послуг у проведенні перевірки Національним банком;

невідповідність структури власності надавача фінансових послуг або власників істотної участі в ньому вимогам законодавства України;

застосування Національним банком два та більше разів протягом року заходів впливу за порушення встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) та інших.

Окремо уточнено порядок та умови анулювання ліцензії у період дії воєнного стану.

Так, керівники надавачів фінансових послуг запрошуватимуться для участі в засіданні Правління Національного банку чи Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, на якому розглядається питання про анулювання ліцензії.

Щодо переліку ознак, які свідчать про здійснення ризикової діяльності

Національний банк уточнив перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку про здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності.

Зокрема, такі ознаки уточнено для:

усіх небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;

кредитних спілок;

страховиків;

фінансових компаній.

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