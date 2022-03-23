НБУ уклав з Польщею валютний своп на 1 мільярд доларів — Finance.ua

НБУ уклав з Польщею валютний своп на 1 мільярд доларів

Вчора 11:10 — Валюта

Нацбанк України та Нацбанк Польщі підписали договір про здійснення операції валютний своп гривня/долар США обсягом до 1 млрд дол США в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри!», — заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Рішення про проведення валютного свопу з Україною було ухвалене правлінням Національного банку Польщі в перший день нападу рф на Україну — 24 лютого 2022 року.

З того моменту почалася активна підготовка та врегулювання технічних моментів для проведення відповідної операції, кажуть в НБУ.

21 березня 2022 року набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі. Термін дії угоди — 1 рік із можливістю пролонгації.

Довідка Finance.ua:

валютний своп — це валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладання договору;

раніше Національний банк підвищив ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном до 100 тисяч гривень в еквіваленті.

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