НБУ уклав з Польщею валютний своп на 1 мільярд доларів — Finance.ua

«Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри!» — заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Рішення про проведення валютного свопу з Україною було ухвалене правлінням Національного банку Польщі в перший день нападу РФ на Україну — 24 лютого 2022 року.
З того моменту почалася активна підготовка та врегулювання технічних моментів для проведення відповідної операції, кажуть в НБУ.
21 березня 2022 року набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі. Термін дії угоди — 1 рік із можливістю пролонгації.
Довідка
Finance.ua:
Валютний своп — валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладання договору.