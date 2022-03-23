НБУ уклав з Польщею валютний своп на 1 мільярд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

НБУ уклав з Польщею валютний своп на 1 мільярд доларів

Вчора 10:05Казна та Політика
1298
Нацбанк України та Нацбанк Польщі підписали договір про здійснення операції валютний своп гривня/долар США обсягом до 1 млрд дол США в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри!» — заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Рішення про проведення валютного свопу з Україною було ухвалене правлінням Національного банку Польщі в перший день нападу РФ на Україну — 24 лютого 2022 року.
З того моменту почалася активна підготовка та врегулювання технічних моментів для проведення відповідної операції, кажуть в НБУ.
21 березня 2022 року набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі. Термін дії угоди — 1 рік із можливістю пролонгації.

Довідка Finance.ua:

  • Валютний своп — валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладання договору.
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.