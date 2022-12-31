НБУ створив Реєстр пунктів обміну валюти — Finance.ua

НБУ створив Реєстр пунктів обміну валюти Сьогодні 10:10 — Валюта

НБУ створив Реєстр пунктів обміну валюти

Нацбанк врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Необхідність запровадження Реєстру зумовлена введенням в дію з 1 січня 2023 року Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі“», — сказано в повідомленні.

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Закон визначає особливості оподаткування податком на прибуток підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.

«Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток», — додали в Нацбанку.

Реєстр міститиме інформацію про структурні та відокремлені підрозділи банків, небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, яким надано право здійснювати обмін валют.

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Відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до Реєстру за умови використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і безпосередньо у приміщеннях, в яких вони розташовані.

Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повідомлятимуть Національний банк про:

початок роботи;

припинення діяльності;

зміни в інформації про кожен пункт обміну іноземної валюти.

Ці дані вноситимуться до Реєстру та актуалізуватимуться в разі потреби.

Національний банк України щомісяця до 10 числа (включно) розміщуватиме інформацію з Реєстру станом на 1 число поточного місяця на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

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