НБУ створив Реєстр пунктів обміну валюти — Finance.ua

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НБУ створив Реєстр пунктів обміну валюти

Валюта
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НБУ створив Реєстр пунктів обміну валюти
НБУ створив Реєстр пунктів обміну валюти
Нацбанк врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Необхідність запровадження Реєстру зумовлена введенням в дію з 1 січня 2023 року Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі“», — сказано в повідомленні.
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Закон визначає особливості оподаткування податком на прибуток підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.
«Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток», — додали в Нацбанку.
Реєстр міститиме інформацію про структурні та відокремлені підрозділи банків, небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, яким надано право здійснювати обмін валют.
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Відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до Реєстру за умови використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і безпосередньо у приміщеннях, в яких вони розташовані.
Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повідомлятимуть Національний банк про:
  • початок роботи;
  • припинення діяльності;
  • зміни в інформації про кожен пункт обміну іноземної валюти.
Ці дані вноситимуться до Реєстру та актуалізуватимуться в разі потреби.
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Національний банк України щомісяця до 10 числа (включно) розміщуватиме інформацію з Реєстру станом на 1 число поточного місяця на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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