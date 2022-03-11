НБУ спростив купівлю військових облігацій — Finance.ua
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НБУ спростив купівлю військових облігацій

11.03.2022, 16:32Фондовий ринок
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НБУ спростив купівлю військових облігаційНБУ спростив купівлю військових облігацій
Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів. Це стосується проведення банками фінансових операцій для «військових облігацій».
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили в НБУ, усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог закону.
Нагадаємо, що раніше Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних сил України, а також операцій з зарахування коштів благодійної допомоги.
За матеріалами: РБК-Україна
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