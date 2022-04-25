НБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій України — Finance.ua

НБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій України

Вчора 09:31 — Фондовий ринок

НБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій України

Національний банк України повідомив про спрощення доступу нерезидентів до державних цінних паперів України, зокрема військових облігацій.

Регулятор запровадив нові моделі обліку цінних паперів нерезидентів та розширив можливості застосування «лінку» з міжнародним депозитарієм, йдеться у повідомленні на його сайті.

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«Відповідні зміни дадуть змогу спростити доступ нерезидентів до облігацій внутрішньої державної позики, зокрема до військових ОВДП, та сприятимуть створенню нових послуг із продажу державних цінних паперів», — сказано в повідомленні.

НБУ урегулював:

можливості відкриття в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ агрегованих рахунків для обліку цінних паперів, права на які належать нерезидентам. Це зроблено з метою спрощення автоматизації процесів відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій нерезидентів із ОВДП;

порядок обліку прав на цінні папери, що належать інвестиційним фірмам та їх клієнтам;

умови припинення ведення обліку та обслуговування обігу облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарію НБУ.

Крім того, депозитарій НБУ додав можливість обслуговування кількох однотипних агрегованих рахунків у цінних паперах однієї депозитарної установи. Це дасть змогу оптимізувати процеси купівлі-продажу ОВДП інвестиційними фірмами та їх клієнтами, а також сприятиме залученню FinTech компаній на цей ринок.

Депозитарій НБУ також активно співпрацює з міжнародним депозитарієм Clearstream Banking S.A. для збільшення послуг, доступних через «лінк» між депозитаріями. Зокрема, скасовано обмеження для резидентів України на проведення операцій з ОВДП у системі Clearstream. Це дасть змогу розширити коло учасників вторинного ринку державних цінних паперів України серед нерезидентів.

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