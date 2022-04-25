НБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій України — Finance.ua

«Відповідні зміни дадуть змогу спростити доступ нерезидентів до облігацій внутрішньої державної позики, зокрема до військових ОВДП, та сприятимуть створенню нових послуг із продажу державних цінних паперів», — сказано в повідомленні.
НБУ урегулював:
можливості відкриття в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ агрегованих рахунків для обліку цінних паперів, права на які належать нерезидентам. Це зроблено з метою спрощення автоматизації процесів відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій нерезидентів із ОВДП;
порядок обліку прав на цінні папери, що належать інвестиційним фірмам та їх клієнтам;
умови припинення ведення обліку та обслуговування обігу облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарію НБУ.
Крім того, депозитарій НБУ додав можливість обслуговування кількох однотипних агрегованих рахунків у цінних паперах однієї депозитарної установи. Це дасть змогу оптимізувати процеси купівлі-продажу ОВДП інвестиційними фірмами та їх клієнтами, а також сприятиме залученню FinTech компаній на цей ринок.
Депозитарій НБУ також активно співпрацює з міжнародним депозитарієм Clearstream Banking S.A. для збільшення послуг, доступних через «лінк» між депозитаріями. Зокрема, скасовано обмеження для резидентів України на проведення операцій з ОВДП у системі Clearstream. Це дасть змогу розширити коло учасників вторинного ринку державних цінних паперів України серед нерезидентів.