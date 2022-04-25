НБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій України

Вчора 09:31Фондовий ринок
206
НБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій УкраїниНБУ спростив доступ нерезидентів до військових держоблігацій України
Національний банк України повідомив про спрощення доступу нерезидентів до державних цінних паперів України, зокрема військових облігацій.
Регулятор запровадив нові моделі обліку цінних паперів нерезидентів та розширив можливості застосування «лінку» з міжнародним депозитарієм, йдеться у повідомленні на його сайті.
Читайте також
«Відповідні зміни дадуть змогу спростити доступ нерезидентів до облігацій внутрішньої державної позики, зокрема до військових ОВДП, та сприятимуть створенню нових послуг із продажу державних цінних паперів», — сказано в повідомленні.
НБУ урегулював:
  • можливості відкриття в системі депозитарного обліку депозитарію НБУ агрегованих рахунків для обліку цінних паперів, права на які належать нерезидентам. Це зроблено з метою спрощення автоматизації процесів відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій нерезидентів із ОВДП;
  • порядок обліку прав на цінні папери, що належать інвестиційним фірмам та їх клієнтам;
  • умови припинення ведення обліку та обслуговування обігу облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарію НБУ.
Крім того, депозитарій НБУ додав можливість обслуговування кількох однотипних агрегованих рахунків у цінних паперах однієї депозитарної установи. Це дасть змогу оптимізувати процеси купівлі-продажу ОВДП інвестиційними фірмами та їх клієнтами, а також сприятиме залученню FinTech компаній на цей ринок.
Місце для вашої реклами
Депозитарій НБУ також активно співпрацює з міжнародним депозитарієм Clearstream Banking S.A. для збільшення послуг, доступних через «лінк» між депозитаріями. Зокрема, скасовано обмеження для резидентів України на проведення операцій з ОВДП у системі Clearstream. Це дасть змогу розширити коло учасників вторинного ринку державних цінних паперів України серед нерезидентів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.