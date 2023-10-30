НБУ скоротив чистий продаж валюти на міжбанку на 8% до $675 млн 23−27 жовтня — Finance.ua

НБУ скоротив чистий продаж валюти на міжбанку на 8% до $675 млн 23−27 жовтня Сьогодні 11:45 — Валюта

НБУ скоротив чистий продаж валюти на міжбанку на 8% до $675 млн 23−27 жовтня

Національний банк скоротив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 23 по 27 жовтня на 8% у порівнянні із попереднім тижнем до 675,15 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ

За звітний тиждень Нацбанк купив 1,55 млн доларів, тоді як продав 676,70 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

З початку року НБУ купив на міжбанку 209,97 млн доларів і продав 22 613,65 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав з початку року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

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