НБУ скасував плату за обслуговування обігу цінних паперів — Finance.ua

Навіщо це? Це зроблено з метою сприяння ефективній роботі фінансової системи на період дії воєнного стану в Україні, а також враховуючи обмежену функціональність системи депозитарного обліку.
Про яку плату йдеться? Так, на період дії воєнного стану НБУ скасував нарахування плати за послуги депозитарію, депозитарної установи та послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів НБУ, зокрема плати за:
супроводження рахунку в цінних паперах та інформаційні операції (абонентської);
зберігання цінних паперів;
адміністративні депозитарні операції;
облікові депозитарні операцій;
корпоративні операції;
надання послуг з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами НБУ.
«Закликаємо також учасників ринку підтримати цю ініціативу та мінімізувати власні тарифи для кінцевих інвесторів. Такий крок має, зокрема, позитивно вплинути на залучення додаткових коштів у військові облігації України, які щотижня розміщуються Міністерством фінансів України», — йдеться у повідомленні регулятора.
Також депозитарій Національного банку додав до переліку депозитарних операцій, які можуть здійснюватися в системі депозитарного обліку державних цінних паперів, операції, пов’язані із заставою державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави.