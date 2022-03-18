НБУ скасував плату за обслуговування обігу цінних паперів — Finance.ua

НБУ скасував плату за обслуговування обігу цінних паперів

Вчора 10:33 — Особисті фінанси

Національний банк України тимчасово скасував тарифи на депозитарні послуги та послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Навіщо це? Це зроблено з метою сприяння ефективній роботі фінансової системи на період дії воєнного стану в Україні, а також враховуючи обмежену функціональність системи депозитарного обліку.

Про яку плату йдеться? Так, на період дії воєнного стану НБУ скасував нарахування плати за послуги депозитарію, депозитарної установи та послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів НБУ, зокрема плати за:

супроводження рахунку в цінних паперах та інформаційні операції (абонентської);

зберігання цінних паперів;

адміністративні депозитарні операції;

облікові депозитарні операцій;

корпоративні операції;

надання послуг з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами НБУ.

«Закликаємо також учасників ринку підтримати цю ініціативу та мінімізувати власні тарифи для кінцевих інвесторів. Такий крок має, зокрема, позитивно вплинути на залучення додаткових коштів у військові облігації України, які щотижня розміщуються Міністерством фінансів України», — йдеться у повідомленні регулятора.

Також депозитарій Національного банку додав до переліку депозитарних операцій, які можуть здійснюватися в системі депозитарного обліку державних цінних паперів, операції, пов’язані із заставою державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави.

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