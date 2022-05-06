НБУ схвалив план дій для банків, які опинилися в тимчасовій окупації — Finance.ua
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НБУ схвалив план дій для банків, які опинилися в тимчасовій окупації

Вчора 15:05Казна та Політика
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НБУ схвалив план дій для банків, які опинилися в тимчасовій окупаціїНБУ схвалив план дій для банків, які опинилися в тимчасовій окупації
Національний банк підготував спеціальний порядок дій для банків, які опинилися на тимчасово окупованій росією території України.
Про це йдеться у постанові на сайті регулятора.
Так, згідно постанови, банки самостійно будуть ухвалювати рішення щодо тимчасового припинення роботи на таких територіях з огляду на пріоритетність безпеки життя та здоров’я працівників та клієнтів банку.
Також вони можуть мінімізовувати запаси готівки шляхом завантаження банкоматів та видачу готівки з каси клієнтам.
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За технічної можливості банкам рекомендують забезпечити приймання торговцями безготівкових платежів, передбачити можливість отримання громадянами готівки на касах через безготівкову оплату, а також продовжувати і надалі обслуговувати своїх клієнтів дистанційно.
Зазначається, що українські банки здійснюють безготівкові платежі до «настання обставин, що унеможливлюють їх проведення».
Після деокупації банки якнайшвидше мають відновити роботу відділень, забезпечити проведення безготівкових платежів та поповнення банкоматів.
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Як повідомлялося у статті ЕП, навіть якщо росіяни захоплять місцеві банківські установи, то коштам українців на банківських рахунках нічого не загрожує. Річ у тім, що ведення всіх рахунків та проведення операцій з ними відбувається централізовано, тобто з головного офісу установи.
У Національному банку зазначали, що усі гривневі кошти українці з тимчасово окупованих територій зможуть витратити після їхнього звільнення.

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За матеріалами: Економічна Правда
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