НБУ розширив перелік фінустанов, які можуть випускати платіжні картки — Finance.ua
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НБУ розширив перелік фінустанов, які можуть випускати платіжні картки

Фінтех і Картки
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НБУ розширив перелік фінустанов, які можуть випускати платіжні картки
НБУ розширив перелік фінустанов, які можуть випускати платіжні картки
Національний банк дозволив небанківським фінансовим організаціям випускати платіжні картки.
Про це йдеться у постанові правління регулятора, оприлюдненій на сайті НБУ.
Випуск платіжних карток тепер дозволили фінансовим установам, авторизованим для надання послуги з емісії платіжних інструментів.
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«Ключовим нововведенням є надання права здійснювати емісію платіжних коштів та еквайринг не лише банкам, а й небанківським фінустановам. Якщо раніше лише банки мали право випускати платіжні картки Visa, то тепер інші установи, авторизовані НБУ для надання послуги з емісії платіжних інструментів, отримають таку можливість», — зазначила віцепрезидент, регіональний менеджер Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва в коментарі «Інтерфакс-Україна».
Такий підхід до регулювання питання випуску карток дозволить розширити перелік учасників на цьому ринку. А також позитивно стимулювати розвиток нових карткових продуктів та пропозицій для кінцевих споживачів, вважає Чирва.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Економічна Правда
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