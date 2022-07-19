НБУ розширює використання електронних документів для аудиторів — Finance.ua

НБУ розширює використання електронних документів для аудиторів Вчора 19:45 — Казна та Політика

НБУ розширює використання електронних документів для аудиторів

Національний банк України оновив положення про організацію внутрішнього аудиту в банках для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, запроваджуються зміни до положення № 311, згідно з якими: внутрішнім аудиторам банку надається право використовувати для перевірки не лише паперові, але й електронні документи; уточнюється форма (з опцією надання як в паперовій, так і в електронній формі) та порядок надання банком до Національного банку документів.

Згідно зі змінами до положення № 50 банк матиме право надавати Національному банку (на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки) копію внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Крім того, враховуючи пропозиції банківської спільноти, відповідно до змін до положення № 50:

скасовується вимога до банку щодо розміщення на його вебсторінці фотографії фізичної особи — кредитного посередника, фізичної особи-підприємця — кредитного посередника;

замість довідки податкового органу для підтвердження ділової репутації фізичної особи — кредитного посередника, фізичної особи-підприємця — кредитного посередника, керівника (особи, яка виконує його обов’язки) юридичної особи, яка є кредитним посередником, а також працівників кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів, використовуватиметься інформація відповідного органу щодо стану розрахунків платника податків із бюджетом (про те, є або немає в платника заборгованості зі сплати податків, зборів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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