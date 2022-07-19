НБУ розширює використання електронних документів для аудиторів — Finance.ua

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НБУ розширює використання електронних документів для аудиторів

Казна та Політика
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НБУ розширює використання електронних документів для аудиторів
НБУ розширює використання електронних документів для аудиторів
Національний банк України оновив положення про організацію внутрішнього аудиту в банках для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Так, запроваджуються зміни до положення № 311, згідно з якими: внутрішнім аудиторам банку надається право використовувати для перевірки не лише паперові, але й електронні документи; уточнюється форма (з опцією надання як в паперовій, так і в електронній формі) та порядок надання банком до Національного банку документів.
Згідно зі змінами до положення № 50 банк матиме право надавати Національному банку (на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки) копію внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування як в паперовому, так і в електронному вигляді.
Крім того, враховуючи пропозиції банківської спільноти, відповідно до змін до положення № 50:
  • скасовується вимога до банку щодо розміщення на його вебсторінці фотографії фізичної особи — кредитного посередника, фізичної особи-підприємця — кредитного посередника;
  • замість довідки податкового органу для підтвердження ділової репутації фізичної особи — кредитного посередника, фізичної особи-підприємця — кредитного посередника, керівника (особи, яка виконує його обов’язки) юридичної особи, яка є кредитним посередником, а також працівників кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів, використовуватиметься інформація відповідного органу щодо стану розрахунків платника податків із бюджетом (про те, є або немає в платника заборгованості зі сплати податків, зборів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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