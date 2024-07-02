НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи фінустанов у особливий період — Finance.ua
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НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи фінустанов у особливий період

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НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи фінустанов у особливий період
НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи фінустанов у особливий період
Національний банк України систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Йдеться про забезпечення безперервної роботи Національного банку, банків, небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Чим зумовлено зміни

Як регулятор фінансового ринку Національний банк визначає особливості функціонування фінансових установ у разі введення воєнного стану чи особливого періоду. З цією метою за період 2004−2024 років було випущено майже 200 нормативно-правових та розпорядчих актів.
Наразі Національний банк оформлює їх у єдину систему, що визначає:
  • режими функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг України під час особливого періоду (режим підвищеної готовності, обмежений режим, критичний режим);
  • порядок прийняття Національним банком рішення щодо переходу до функціонування фінансової системи в одному з визначених режимів та механізм інформування учасників ринку про це;
  • напрями нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку фінансових послуг в особливий період щодо безперервності здійснення діяльності та функціонування установ, а також особливості забезпечення надання послуг клієнтам та взаємин між суб’єктами ринку фінансових послуг та Національним банком;
  • вимоги до розроблення Національним банком та суб’єктами ринку фінансових послуг відповідних протоколів і порядок введення їх в дію.

Для чого це потрібно

Таке оновлення дасть змогу забезпечити:
  • узгоджену роботу Національного банку та суб’єктів ринку фінансових послуг;
  • синхронність та скоординованість режимів роботи усіх учасників ринку фінансових послуг з огляду на зовнішні обставини;
  • стале функціонування у прийнятих режимах згідно з протоколами реагування;
  • зрозумілий порядок взаємодії регулятора та учасників ринку фінансових послуг та загальні стандартні вимоги до роботи установ в особливий період або в разі оголошення надзвичайного стану;
  • готовність усіх суб’єктів ринку фінансових послуг до переходу до обмеженого режиму роботи для реагування на зміну умов функціонування фінансового сектору.
Упродовж шести місяців, до 2 лютого 2025 року, учасники ринку фінансових послуг повинні розробити та затвердити внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду, а також поінформувати про це Національний банк.
За матеріалами:
Finance.ua
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