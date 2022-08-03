НБУ розробив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг — Finance.ua

НБУ розробив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг Вчора 10:49 — Казна та Політика

НБУ розробив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг

Національний банк з метою реалізації Закону України «Про платіжні послуги» розробив вимоги до залучення банками, платіжними установами, установами електронних грошей комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що Закон надав право банкам, платіжним установам та установам електронних грошей залучати комерційних агентів для надання користувачам усіх або окремих фінансових платіжних послуг.

Перелік фінансових платіжних послуг, які можуть надаватися банком, платіжною установою, установою електронних грошей із залученням комерційних агентів, а також особливості надання таких послуг комерційними агентами встановлюються Національним банком.

Ураховуючи вищезазначені вимоги закону, Національний банк, зокрема, визначив, що:

банк, платіжна установа, які отримали право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг, а саме послуг із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усіх послуг щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців) та/або послуг із переказу коштів без відкриття рахунку для надання цих фінансових платіжних послуг мають право залучати комерційних агентів виключно для приймання готівки для виконання платіжних операцій;

емітент електронних грошей, який отримав право на провадження діяльності з надання фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі з відкриття та обслуговування електронних гаманців, має право залучати комерційних агентів для надання цієї фінансової послуги виключно для здійснення операцій з розповсюдження електронних грошей, обмінних операцій з електронними грошима та погашення електронних грошей (визначених нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними);

емітент платіжних інструментів, який отримав право на провадження діяльності з надання фінансової платіжної послуги з емісії платіжних інструментів, має право залучати комерційного агента для надання цієї фінансової платіжної послуги виключно для розповсюдження емітованих ним платіжних інструментів, зокрема платіжних карток.

Крім того, Національний банк установив:

порядок подання банками, платіжними установами (крім малих платіжних установ), емітентами електронних грошей та емітентами платіжних інструментів до Національного банку повідомлення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг з метою внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про комерційних агентів;

особливості надання фінансових платіжних послуг комерційними агентами, які залучаються банком та платіжною установою (крім малої платіжної установи) і передбачають приймання готівки для виконання платіжних операцій.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.