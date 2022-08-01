НБУ розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків — Finance.ua

НБУ розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків Вчора 10:01 — Особисті фінанси

НБУ розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків

Національний банк України в межах реалізації норм Закону України «Про платіжні послуги» (далі — Закон) розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків користувачів небанківськими надавачами платіжних послуг. Про це повідомили у НБУ.

Постанова № 162 набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про платіжні послуги».

Що це дасть? Закон надав право небанківським надавачам платіжних послуг — платіжним установам, зокрема малим платіжним установам, філіям іноземних платіжних установ, установам електронних грошей, операторам поштового зв’язку — відкривати платіжні рахунки користувачам.

Крім того, банки мають відкривати небанківським надавачам платіжних послуг розрахункові рахунки для виконання небанківськими надавачами платіжних послуг платіжних операцій своїх користувачів.

Порядок відкриття рахунків та їх режими визначаються Національним банком України.

Умови відкриття рахунку та особливості його обслуговування зазначаються в договорі, укладеному між надавачем платіжних послуг з обслуговування рахунку та користувачем — власником рахунку.

Ураховуючи вищезазначені вимоги Закону, Національний банк визначив:

порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків;

перелік користувачів, яким надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків мають право відкривати рахунки;

особливості функціонування платіжних рахунків;

перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком користувача;

вимоги до заповнення реквізитів заяв про відкриття/закриття рахунків користувачів.

Крім того, Національний банк установив обов’язок для:

надавача платіжних послуг:

— надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку платника податків та проводити видаткові операції за рахунком в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексу України;

— надіслати повідомлення до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця про відкриття або закриття рахунку користувача, внесеного до Єдиного реєстру боржників;

банку:

— надіслати повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття/закриття рахунку політичної партії/місцевої організації політичної партії;

— перевірити під час відкриття розрахункового рахунку небанківському надавачу платіжних послуг, фінансовій установі, що має право на надання платіжних послуг, наявність їх у Реєстрі платіжної інфраструктури;

клієнта:

— письмово повідомити банк, у якому відкритий рахунок, про наявність обтяження майнових прав на грошові кошти, що перебувають на банківському рахунку, у строк, визначений Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

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