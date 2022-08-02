НБУ розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів — Finance.ua
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НБУ розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів

Фінтех і Картки
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НБУ розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
НБУ розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
Національний банк у межах реалізації норм закону україни «Про платіжні послуги» розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, включаючи платіжні картки.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Закон надав право небанківським надавачам платіжних послуг здійснювати емісію платіжних інструментів.
До цього емітентами електронних платіжних засобів могли бути лише банки.
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Ураховуючи вимоги закону, Національний банк затвердив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, який встановлює загальні вимоги до емісії/еквайрингу платіжних інструментів та розрахунків з їх використанням.
Так, зокрема, Національний банк визначив:
  • вимоги до емісії платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, передплачених платіжних інструментів;
  • обов’язкові умови договорів, що, зокрема укладаються між емітентами та еквайрами, емітентами та користувачами;
  • порядок використання платіжних інструментів для ініціювання платіжних операцій;
  • порядок еквайрингу платіжних інструментів;
  • загальні правила документообігу за операціями з використанням платіжних інструментів;
  • особливості використання платіжних інструментів у платіжних системах;
  • загальні вимоги до безпеки здійснення платіжних операцій з використання платіжних інструментів.
Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164 «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів», яка набирає чинності з дня введення в дію Закону.
За матеріалами:
Finance.ua
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