НБУ розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів — Finance.ua

НБУ розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів Вчора 11:37 — Фінтех і Картки

НБУ розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів

Національний банк у межах реалізації норм закону україни «Про платіжні послуги» розробив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, включаючи платіжні картки

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Закон надав право небанківським надавачам платіжних послуг здійснювати емісію платіжних інструментів.

До цього емітентами електронних платіжних засобів могли бути лише банки.

Ураховуючи вимоги закону, Національний банк затвердив новий порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, який встановлює загальні вимоги до емісії/еквайрингу платіжних інструментів та розрахунків з їх використанням.

Так, зокрема, Національний банк визначив:

вимоги до емісії платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, передплачених платіжних інструментів;

обов’язкові умови договорів, що, зокрема укладаються між емітентами та еквайрами, емітентами та користувачами;



порядок використання платіжних інструментів для ініціювання платіжних операцій;



порядок еквайрингу платіжних інструментів;



загальні правила документообігу за операціями з використанням платіжних інструментів;



особливості використання платіжних інструментів у платіжних системах;



загальні вимоги до безпеки здійснення платіжних операцій з використання платіжних інструментів.



Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164 «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів», яка набирає чинності з дня введення в дію Закону.

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