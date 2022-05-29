НБУ пропонує заборонити стягнення простроченої заборгованості з військовослужбовців — Finance.ua

НБУ пропонує заборонити стягнення простроченої заборгованості з військовослужбовців

Вчора 15:44 — Казна та Політика

Національний банк з метою підтримки захисників і захисниць України направив листа Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з пропозицією внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування».

Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення або скасування заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Зокрема, йдеться про:

військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення (далі — правоохоронних органів), Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів — громадян України, які виконують військовий обов’язок за межами України;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, та членів їхніх сімей;

військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори;

членів добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.