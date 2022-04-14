НБУ прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш ніж на третину — Finance.ua

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НБУ прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш ніж на третину

Вчора 21:03Казна та Політика
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НБУ прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш ніж на третинуНБУ прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш ніж на третину
Національний банк прогнозує, що через війну реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2022 році суттєво впаде. Економічні втрати залежатимуть від тривалості бойових дій.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«За оцінками Національного банку, економіка поступово відновлюватиметься, однак реальний ВВП може скоротитися не менш ніж на третину у 2022 році», — йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, скорочення ВВП України очікується за усіма складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться, зважаючи на вимушений виїзд багатьох громадян з країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів та економію на другорядних витратах. Через суттєву невизначеність та високі ризики значно скоротиться й інвестиційна активність.
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Зниження споживання та інвестицій, зі свого боку, може зумовити скорочення імпорту, якщо порівняти з довоєнним періодом. Проте значних втрат зазнає й експорт товарів через зупинку підприємств, зменшення посівних площ та неможливість ефективного проведення сільськогосподарських робіт через воєнні дії, блокаду морських портів, проблеми з постачанням пального та добрив. Водночас очікується збільшення складських запасів продукції, які підприємства намагатимуться експортувати пізніше, додали в НБУ.
«Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій. Запорукою швидкого відновлення України є подальше проведення структурних реформ, залучення масштабної міжнародної підтримки та інтеграція в Європейський союз», — йдеться в повідомленні.
У НБУ також вирішили залишити облікову ставку на рівні 10%, оскільки за поточних умов вплив облікової ставки на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків є — обмеженим.
«Зважаючи на це, вона й надалі залишатиметься незмінною — на рівні 10% — до відновлення дієвості каналів монетарної трансмісії», — додали в НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
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