НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара за останній місяць — Finance.ua

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара за останній місяць Сьогодні 12:02 — Валюта

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара за останній місяць

У вересні чистий попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні та ситуативні чинники. Це також призвело до певного послаблення готівкового курсу та незначного розширення різниці між офіційним курсом та курсом на сірому ринку.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2023 року).

Як зазначається в огляді, НБУ задовольняв попит на валюту інтервенціями.

«Це разом з ефектами від заходів з валютної лібералізації, що дали змогу збільшити перетоки валюти між ринками, зумовило звуження спреду наприкінці місяця», — йдеться в документі.

Як зазначили в НБУ, стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих активів дали змогу НБУ на початку жовтня перейти до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

«Попри зміну режиму зусилля НБУ спрямовуватимуться на збереження курсової стійкості, а курсові коливання суттєво обмежуватимуться за допомогою валютних інтервенцій», — йдеться в огляді.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, дефіцит безготівкової валюти зростав останнім часом. У вересні НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,7 млрд доларів. Це найбільший обсяг із січня поточного року. Усього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 19,3 млрд доларів;

Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року — 36,57 грн/долар;



після запровадження нового режиму ситуація як на безготівковому, так і на готівковому ринку залишається стабільною.



До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.