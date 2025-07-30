НБУ повідомив про зростання банківських готівкових операцій — Finance.ua

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НБУ повідомив про зростання банківських готівкових операцій

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НБУ повідомив про зростання банківських готівкових операцій
НБУ повідомив про зростання банківських готівкових операцій
За перше півріччя 2025 року обсяги касових оборотів банків зросли. Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-червень цього року становив 1 427,8 млрд грн. Це на 9,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Про це свідчать дані Національного банку.
Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2025 року також збільшилася (на 9,7%) та становила 1 473,7 млрд грн.
«Збільшення обсягів надходження готівки зумовлено позитивною економічною активністю, якій сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги», — кажуть у Нацбанку.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинули, зокрема, ризики, пов’язані з поглибленням невизначеності щодо тривалості війни на тлі посилення інтенсивності повітряних атак, що спонукало громадян сформувати певний запас готівки.
Додамо, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачею) за перше півріччя 2025 року перевищують у середньому майже на 25% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економіки, попри виклики війни.
Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):
  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,0% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,2% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,4% від загального обсягу видатків).
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):
  • торговельна виручка (31,3% від загального обсягу надходжень);
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,4% від загального обсягу надходжень);
  • надходження від продажу іноземної валюти (16,3% від загального обсягу надходжень);
  • виручка від усіх видів послуг (13,6% від загального обсягу надходжень).
За матеріалами:
Finance.ua
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