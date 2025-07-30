НБУ повідомив про зростання банківських готівкових операцій — Finance.ua

НБУ повідомив про зростання банківських готівкових операцій Сьогодні 07:03 — Особисті фінанси

НБУ повідомив про зростання банківських готівкових операцій

За перше півріччя 2025 року обсяги касових оборотів банків зросли. Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-червень цього року становив 1 427,8 млрд грн. Це на 9,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це свідчать дані Національного банку.

Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2025 року також збільшилася (на 9,7%) та становила 1 473,7 млрд грн.

«Збільшення обсягів надходження готівки зумовлено позитивною економічною активністю, якій сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги», — кажуть у Нацбанку.

Інфографіка: НБУ

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинули, зокрема, ризики, пов’язані з поглибленням невизначеності щодо тривалості війни на тлі посилення інтенсивності повітряних атак, що спонукало громадян сформувати певний запас готівки.

Додамо, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачею) за перше півріччя 2025 року перевищують у середньому майже на 25% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економіки, попри виклики війни.

Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,0% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,2% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,4% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка (31,3% від загального обсягу надходжень);

операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,4% від загального обсягу надходжень);

надходження від продажу іноземної валюти (16,3% від загального обсягу надходжень);

виручка від усіх видів послуг (13,6% від загального обсягу надходжень).

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