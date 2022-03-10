НБУ повідомив про порядок складання та подання банками фінансової звітності в умовах воєнного стану — Finance.ua
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НБУ повідомив про порядок складання та подання банками фінансової звітності в умовах воєнного стану

10.03.2022, 09:27Казна та Політика
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НБУ повідомив про порядок складання та подання банками фінансової звітності в умовах воєнного стану
Як повідомляє НБУ, з метою забезпечення надійного та стабільного функціонування банківської системи Національний банк встановив такий порядок складання та подання українськими банками фінансової звітності в умовах воєнного стану:
  • по-перше, банки, які не завершили роботу щодо складання річної фінансової звітності та консолідованої річної звітності за 2021 рік у зв’язку з уведенням воєнного стану мають продовжити цю роботу після припинення чи скасування дії воєнного стану;
  • по-друге, банки за можливості подають та оприлюднюють на власному вебсайті річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2021 рік разом з аудиторським звітом і подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  • по-третє, Національний банк не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними строків подання річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік разом з аудиторським звітом, а також проміжної фінансової звітності та консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2022 року в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 07 березня 2022 року № 41 «Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану».

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За матеріалами: Finance.UA
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