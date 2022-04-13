НБУ повідомив про ліквідність банківського сектору та антикризові заходи для підтримки банків — Finance.ua

НБУ повідомив про ліквідність банківського сектору та антикризові заходи для підтримки банків

Вчора 17:10 — Казна та Політика

12 квітня 2022 року відбулося чергове засідання Ради з фінансової стабільності. Вона оцінила рівень системних ризиків фінансового сектору в умовах війни.

Широкомасштабна агресія росії проти України значно підвищила рівень усіх ризиків, які впливають на стабільність фінансової системи.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

У І кварталі доходи бюджету вдалося підтримати за рахунок авансових виплат дивідендів державними підприємствами та перерахування прибутку НБУ. З урахуванням очікуваних обмежених надходжень у ІІ кварталі все вагомішою є подальша підтримка від міжнародних донорів.

Фіксація обмінного курсу на момент початку війни та запровадження обмежень на рух капіталу значно знизили тиск на валютний ринок.

Рівень міжнародних резервів НБУ залишається на прийнятному рівні, проте експортний потенціал значно обмежено, зокрема логістичними проблемами. Ціни на енергоносії, особливо на природний газ, зросли швидкими темпами.

Ліквідність банківського сектору є високою — обсяг коштів клієнтів в усіх валютах збільшився на 41 млрд грн з початку військових дій. З березня зростають гривневі кредити бізнесу.

Позики. Згідно з опитуваннями великих банків у ІІ кварталі вони планують надати 68 млрд грн позик бізнесу, переважно с/г виробникам та з використанням державних програм.

Національний банк продовжує здійснювати антикризові заходи для підтримки банків в умовах воєнного стану:

банки отримали дозвіл на «кредитні канікули» та неврахування прострочки за кредитами під час оцінки кредитного ризику, а також на реструктуризації кредитів боржникам, що постраждали через агресію росії.

до банків не будуть застосовані заходи впливу за порушення нормативів достатності капіталу та ліквідності тощо.

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