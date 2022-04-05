НБУ послабив та уточнив низку обмежень на валютному ринку — Finance.ua

НБУ послабив та уточнив низку обмежень на валютному ринку

Вчора 11:02 — Особисті фінанси

НБУ послабив та уточнив низку обмежень на валютному ринку

Національний банк України 4 квітня послабив та уточнив низку обмежень на операції в іноземній валюті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Про які зміни йдеться:

ураховуючи запити банків та волонтерів, дозволено фізичним особам переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн. До таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги;

для запобігання виведенню капіталу за кордон і недопущення виникнення макроекономічних дисбалансів тимчасово скорочено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів. Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року;

повернуто стандартні вимоги до банків щодо проведення ними належного аналізу та перевірки документів про валютні операції їх клієнтів. З огляду на потребу підтримки банків в умовах воєнного стану Національний банк із 24 лютого 2022 року дозволив їм здійснювати валютний нагляд у спрощеному вигляді — без проведення додаткового аналізу документів про валютні операції клієнтів, джерела походження коштів, що використовуються для їх проведення, та інших відповідних заходів;

розширено перелік виключень із загальної заборони на здійснення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб в Україні, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф або рб, для забезпечення можливості цих юридичних осіб проводити виплату заробітної плати власним співробітникам, сплачувати податки та інші обов’язкові платежі державі, а також здійснювати деякі інші операції.Зокрема, таким юридичним особам дозволено продавати безготівкову іноземну валюту (крім російських та білоруських рублів), сплачувати банку комісії та інші платежі за надання банківських та інших фінансових послуг;

з метою дотримання умов виконання міжнародних договорів надано можливість здійснювати переказ іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, крім заборон, установлених постановою № 18 (зі змінами), а саме щодо переказів в росію та білорусь;

дозволено реалізацію залишків пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях і відділеннях банків, якщо немає загрози життю та здоров’ю працівників і клієнтів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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