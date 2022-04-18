НБУ попереджає про кібератаки для отримання доступу до облікових записів фізосіб для розкрадання коштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

НБУ попереджає про кібератаки для отримання доступу до облікових записів фізосіб для розкрадання коштів

Вчора 15:17Кримінал
2061
Національний банк попереджає про кібератаки для отримання доступу до облікових записів фізосіб.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
«Останнім часом зафіксовані кібератаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів. Отримання доступу до облікових записів надалі може призвести до викрадення коштів з рахунків. У воєнний час особливо важливо посилити захист своїх даних», — йдеться в ньому.
НБУ радить змінити паролі у всіх облікових записах, що містять персональну інформацію (соціальні мережі, електронна пошта, інтернет-банкінг, персональні кабінети на сайтах мобільних операторів).
Крім того, рекомендується встановити багатофакторну автентифікацію, щоб для входу в обліковий запис, крім логіна та пароля, потрібно було ввести код підтвердження, що надходить на смартфон, електронну скриньку або відповідну програму.
Паролі мають бути складними.
Для створення паролів не можна використовувати особисту інформацію.
Все, що стосується симпатій, марки автомобіля, імена домашніх улюбленців не можна використовувати для створення паролів.
Табу використовувати для створення паролів:
— загальновідомі комбінації (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 та подібні);
— послідовне/зворотне написання символів чи цифр;
— Особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо).
Складний пароль може містити:
  • 8 і більше символів,
  • великі та малі літери,
  • цифри та спеціальні знаки/символи.
Пароль має бути унікальним для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальної мережі, персонального кабінету на сайті інтернет-магазину.
Злочинці користуються тим, що люди зазвичай використовують однакові або схожі паролі для розважальних і фінансових сервісів.

Дізнайтесь першими усі новини про банки та курси валют на Finance.ua 💶

За матеріалами: Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.