НБУ попереджає про кібератаки для отримання доступу до облікових записів фізосіб для розкрадання коштів — Finance.ua

НБУ попереджає про кібератаки для отримання доступу до облікових записів фізосіб для розкрадання коштів

Вчора 15:17 — Кримінал

Національний банк попереджає про кібератаки для отримання доступу до облікових записів фізосіб.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

«Останнім часом зафіксовані кібератаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів. Отримання доступу до облікових записів надалі може призвести до викрадення коштів з рахунків. У воєнний час особливо важливо посилити захист своїх даних», — йдеться в ньому.

НБУ радить змінити паролі у всіх облікових записах, що містять персональну інформацію (соціальні мережі, електронна пошта, інтернет-банкінг, персональні кабінети на сайтах мобільних операторів).

Крім того, рекомендується встановити багатофакторну автентифікацію, щоб для входу в обліковий запис, крім логіна та пароля, потрібно було ввести код підтвердження, що надходить на смартфон, електронну скриньку або відповідну програму.

Паролі мають бути складними.

Для створення паролів не можна використовувати особисту інформацію.

Все, що стосується симпатій, марки автомобіля, імена домашніх улюбленців не можна використовувати для створення паролів.

Табу використовувати для створення паролів:

— загальновідомі комбінації (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 та подібні);

— послідовне/зворотне написання символів чи цифр;

— Особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо).

Складний пароль може містити:

8 і більше символів,

великі та малі літери,

цифри та спеціальні знаки/символи.

Пароль має бути унікальним для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальної мережі, персонального кабінету на сайті інтернет-магазину.

Злочинці користуються тим, що люди зазвичай використовують однакові або схожі паролі для розважальних і фінансових сервісів.

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