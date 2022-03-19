НБУ попереджає про інтернет-шахрайство: фейкові заклики переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті — Finance.ua

НБУ попереджає про інтернет-шахрайство: фейкові заклики переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті

Вчора 13:33 — Фінтех і Картки

Нацбанк зафіксував розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті.

Жодного криптогаманця Нацбанк не відкривав узагалі, тож українцям потрібно бути обачними — ця розсилка і їй подібні проводяться інтернет-шахраями.

Що важливо — для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець. Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то з’явиться електронна адреса з розширенням @bank.gov.ua

На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: helpukraine@bank.gov.ua та helpukrainearmy@bank.gov.ua.

Якщо отримали такий лист — просто видаліть його.

Вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку Збройних Сил України та на гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку — на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ:

Кошти акумулюються на мультивалютних рахунках, що Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та для гуманітарної допомоги українцям, які постраждалим від російської агресії. Ці мультивалютні рахунки можуть використовуватися для зарахування благодійної допомоги як з України, так і з-за кордону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною