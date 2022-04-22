НБУ погодив довірену особу за акціями підсанкційних власників Альфа-Банку — Finance.ua
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НБУ погодив довірену особу за акціями підсанкційних власників Альфа-Банку

Вчора 11:21Казна та Політика
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Альфа-Банк Україна погодив з Національним банком України довірену особу — Сімеона Дянкова. Йому передається право голосу за акціями акціонерів, які потрапили під санкції, та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.
Про це повідомляє пресслужбу банку.
«Тепер у межах повноважень та законодавства Дянков може брати участь в управлінні банком», — йдеться в повідомленні.
Сімеон Дянков — болгарський економіст, колишній міністр фінансів та віце-прем’єр уряду Болгарії (липень 2009 — березень 2013 року). Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії.
Як повідомлялось раніше, під санкції ЄС потрапили Михайло Фрідман та Петр Авен, яким належить близько половини акцій банку.
Нагадаємо також, що у НБУ заявили, що санкції проти російського Альфа-банку, оголошені Міністерством фінансів США 6 квітня, не вплинуть на роботу Альфа-Банк Україна. Банк є незалежною юридичною особою.
За матеріалами: РБК-Україна
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