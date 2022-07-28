НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося — Finance.ua

НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося
Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (стандарт IBAN).
Про це повідомлили у пресслужбі НБУ.
Що це означає? Кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку.
Що це дасть? Як зазначили в пресслужбі, такий уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців:
- дасть можливість пришвидшити та автоматизувати проходження платежів в Україні,
- забезпечить користувачам платіжних рахунків той самий рівень зручності під час здійснення платежів, як і користувачам банківських рахунків.
«Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях (тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції)», — йдеться в повідомленні.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію закону України «Про платіжні послуги», тобто з 1 грудня 2022 року.
Довідка Finance.ua:
- усі транзакції в країнах ЄС обов’язково здійснюються за стандартами, розробленими міжнародними або європейськими органами стандартизації. У контексті переказів одним із таких обов’язкових стандартів є, зокрема, стандарт IBAN;
- із серпня 2019 року банки України також формують номер банківського рахунку своїм клієнтам у стандарті IBAN.
Україна перейшла на IBAN. Що це означає?
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