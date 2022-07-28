НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося — Finance.ua

НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося Вчора 10:04 — Фінтех і Картки

Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (стандарт IBAN).

Про це повідомлили у пресслужбі НБУ.

Що це означає? Кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку.

Що це дасть? Як зазначили в пресслужбі, такий уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців:

дасть можливість пришвидшити та автоматизувати проходження платежів в Україні,

забезпечить користувачам платіжних рахунків той самий рівень зручності під час здійснення платежів, як і користувачам банківських рахунків.

Читайте також НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти

«Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях (тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції)», — йдеться в повідомленні.

Постанова набирає чинності з дня введення в дію закону України «Про платіжні послуги», тобто з 1 грудня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

усі транзакції в країнах ЄС обов’язково здійснюються за стандартами, розробленими міжнародними або європейськими органами стандартизації. У контексті переказів одним із таких обов’язкових стандартів є, зокрема, стандарт IBAN;

із серпня 2019 року банки України також формують номер банківського рахунку своїм клієнтам у стандарті IBAN.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.