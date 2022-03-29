НБУ оголосив конкурс ескізів для пам’ятних монет, присвячених боротьбі з російським агресором (фото) — Finance.ua

НБУ оголосив конкурс ескізів для пам’ятних монет, присвячених боротьбі з російським агресором (фото)

Вчора 18:11 — Особисті фінанси

Національний банк України оголошує конкурсний відбір ескізів, присвячених героїчному опору Української Армії та всього українського народу військовій агресії російської федерації.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Кращі ескізи Національний банк використає для втілення в пам’ятних монетах України та іншій нумізматичній продукції.

«Українська Армія разом з усім українським народом мужньо боронять нашу рідну землю від російських окупантів. Ми нескорені, сильні та єдині, як ніколи. Підлий напад росії не залишиться безкарним. А героїзм українських військових та рішучий опір українського народу має бути назавжи вкарбованим у історію нашої країни та її символи, — наголосив Голова Національного банку України Кирило Шевченко. — Тому ми вже зараз оголошуємо конкурс, щоб одразу після нашої перемоги відкарбувати монети, присвячені самовідданій боротьбі всього українського народу проти військової агресії росії».

Визначатимуться переможці шляхом загального народного голосування, під час якого кожен охочий зможе віддати свій голос за обраний варіант ескізу.

Долучитися до конкурсного відбору можуть як художники, скульптори, дизайнери, графіки, так і усі охочі (резиденти та нерезиденти України).

Для участі необхідно намалювати та до 01 квітня надіслати свої ескізи на адресу та до 01 квітня надіслати свої ескізи на адресу moneta@bank.gov.ua з позначкою «Конкурс», зазначивши ім’я і прізвище автора, телефон і електронну адресу.

Ескізи необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі PNG, JPEG, TIFF тощо мінімальною роздільною здатністю 600×600 dpi з текстовим описом концепції та назвою роботи. Детальніше ознайомитися з правилами подання робіт для конкурсу можна тут.

Найкращі ескізи, отримані для участі у конкурсі, Національний банк розмістить на публічному ресурсі для проведення відкритого голосування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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