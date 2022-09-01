НБУ оцінив втрати банків України через війну — Finance.ua

НБУ оцінив втрати банків України через війну Вчора 12:02 — Казна та Політика

НБУ оцінив втрати банків України через війну

Унаслідок повномасштабної війни українські банки зазнали втрат від операційного ризику: перебої в діяльності, втрата активів через захоплення територій, недоотримання доходів тощо.

Про це повідомила Первін Дадашова, директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ.

За її даними, у травні банки оцінили сумарні втрати від операційного ризику у 6,6 млрд грн, у тому числі втрати від знищення або втрати майна в сумі близько 700 млн грн. Наразі оцінювання триває, суми збитків зростають, проте вони не є катастрофічним, зазначила вона.

Читайте також FinAwards 2022: визначили трійку народних банків в Україні

Втрати банків від реалізації кредитного ризику — неспроможності боржників обслуговувати надалі свої зобов’язання — будуть вагомішими, зазначила Дадашова. НБУ оцінює щонайменше в понад 20% потенційні втрати вартості кредитного портфеля. Протягом січня-липня банки вже відобразили резерви під втрати за кредитами на рівні понад 70 млрд гривень.

Дадашова додала, що втрати від погіршення якості кредитів призведуть до зниження капіталу банків. Водночас НБУ разом із банками працює над збереженням стійкості банківської системи та після визнання й коректного відображення банками втрат надасть фінустановам достатньо часу для відновлення капіталу.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк може пом’якшити вимоги до капіталу банків. Регулятор розуміє, що під час війни не варто вимагати докапіталізації банків;

після перших шести місяців повномасштабної війни банкіри вже розуміють, які проблеми їх очікують далі;

за час війни в середньому кожен банк закрив близько 12 відділень.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.