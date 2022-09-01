НБУ оцінив втрати банків України через війну — Finance.ua

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НБУ оцінив втрати банків України через війну

Казна та Політика
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НБУ оцінив втрати банків України через війну
НБУ оцінив втрати банків України через війну
Унаслідок повномасштабної війни українські банки зазнали втрат від операційного ризику: перебої в діяльності, втрата активів через захоплення територій, недоотримання доходів тощо.
Про це повідомила Первін Дадашова, директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ.
За її даними, у травні банки оцінили сумарні втрати від операційного ризику у 6,6 млрд грн, у тому числі втрати від знищення або втрати майна в сумі близько 700 млн грн. Наразі оцінювання триває, суми збитків зростають, проте вони не є катастрофічним, зазначила вона.
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Втрати банків від реалізації кредитного ризику — неспроможності боржників обслуговувати надалі свої зобов’язання — будуть вагомішими, зазначила Дадашова. НБУ оцінює щонайменше в понад 20% потенційні втрати вартості кредитного портфеля. Протягом січня-липня банки вже відобразили резерви під втрати за кредитами на рівні понад 70 млрд гривень.
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Дадашова додала, що втрати від погіршення якості кредитів призведуть до зниження капіталу банків. Водночас НБУ разом із банками працює над збереженням стійкості банківської системи та після визнання й коректного відображення банками втрат надасть фінустановам достатньо часу для відновлення капіталу.

Довідка Finance.ua:

  • Нацбанк може пом’якшити вимоги до капіталу банків. Регулятор розуміє, що під час війни не варто вимагати докапіталізації банків;
  • після перших шести місяців повномасштабної війни банкіри вже розуміють, які проблеми їх очікують далі;
  • за час війни в середньому кожен банк закрив близько 12 відділень.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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