НБУ оцінив макроекономічну ситуацію: що відбувається із зарплатами та валютою в Україні — Finance.ua

НБУ оцінив макроекономічну ситуацію: що відбувається із зарплатами та валютою в Україні Вчора 09:03 — Валюта

НБУ оцінив макроекономічну ситуацію: що відбувається із зарплатами та валютою в Україні

Фінансове становище українського бізнесу стабілізується. Економічну активність підтримують жнива та поновлення роботи окремих портів. Це один із численних висновків, який зробили аналітики НБУ в останньому щомісячному монетарному та макроекономічному огляді

Інфляція

Споживча інфляція прискорюється насамперед через наслідки бойових дій та тимчасову окупацію окремих територій. У серпні вона досягла 23,8% у річному вимірі проти 22,2% у липні.

Що сприяє зростанню інфляції:

порушення ланцюжків поставок;

руйнування виробничих потужностей та інфраструктури;

зростання вартості імпорту через корекцію курсу гривні;

скорочення пропозиції;

збільшення виробничих витрат, у тому числі внаслідок девальвації гривні;

значна вимушена міграція у країні.

Стримують зростання цін фіксація тарифів на газ та тепло та часткове налагодження ланцюгів поставок. Проте інфляційні очікування на найближчу перспективу погіршуються.

Економічна активність

Економіка показує ознаки стабілізації низькому рівні. Більш ніж половина опитаних компанією Advanter підприємств працюють на 60% або нижче за довоєнний рівень. Подібні результати й у ЄБА, хоча для великих підприємств ситуація краща. За даними ІЕД, оптимізм бізнесу у короткостроковій перспективі (на 3 місяці) дещо зріс. Проте піврічні очікування, залишаючись позитивними, трохи погіршилися.

Фінансовий стан бізнесу стабілізується, але зростання виробничих витрат заважає відновленню. Зберігаються логістичні складнощі.

Підтримують економічну активність сільське господарство та часткове відновлення роботи портів, але врожай очікується суттєво нижчим, ніж торік.

У липні — серпні металургійні підприємства працювали на мінімальних потужностях в очікуванні ослаблення логістичних проблем та активно ремонтували обладнання.

Ситуація в хімічній промисловості залишається складною через високі ціни на газ, зниження попиту на добрива та знищення потужностей.

Триває буріння нових свердловин для активізації видобутку газу. Нарощування обсягів стримується через обстріли, оскільки майже 50% видобутку перебуває у Харківській області.

Нестача потужностей для зберігання агропродукції та необхідність відновлення зруйнованого майна та інфраструктури у деокупованих регіонах підтримують будівництво.

У серпні українська енергосистема стабільно працювала та виробляла електроенергію з профіцитом. Зростають надходження «Укренерго» від продажів міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини (з 30 червня до 21 серпня вони становили близько 1,9 млрд грн).

Ринок праці і зарплати

Пропозиція ринку праці значно перевищує попит. Водночас спостерігається поступове збільшення кількості вакансій. Попит на робочу силу очікувано активізувався завдяки сезонним роботам.

Згідно з опитуванням Work.ua та «Рейтинг», з початку повномасштабного вторгнення 30–40% працівників втратили роботу, а зарплата скоротилася у 40–50%.

Певно, рівень номінальних зарплат стабілізувався. Проте продовжується скорочення реальних зарплат через прискорення інфляції.

Брак грошей та роботи, а також ризики безпеки залишаються основними проблемами домогосподарств.

Потік біженців із України не слабшає. За даними ООН, станом на кінець серпня кількість біженців, що залишилися в Європі, з України становить майже 7 млн осіб, з них майже 4 млн отримали статус тимчасового захисту.

Після незначного зменшення загальної кількості тимчасово переміщених осіб, їх кількість знову зросла до 7 млн осіб, 44% з них не одержують доходу

Платіжний баланс і валюта

У липні, попри розширення дефіциту торгівлі товарами, поточний рахунок повернувся до профіциту завдяки грантам.

Падіння імпорту поглибилося на тлі скасування преференцій в оподаткуванні, а скорочення постачання продукції ГМК призвело до прискорення падіння експорту товарів. У вартісних обсягах імпорт у серпні залишився лише на рівні червня, тоді як експорт знизився. Отже, дефіцит торгівлі товарами продовжив розширюватися.

Однак завдяки надходженню значних офіційних грантів від Німеччини та США сальдо поточного рахунку повернулося до позитивних значень.

Закупівлі природного газу у II кварталі були мінімальними через суттєве зростання цін на європейському ринку та нестачу грошей. Станом на кінець серпня у підземних сховищах накопичено 13,1 млрд куб. м газу. За експертними оцінками, для комфортного проходження наступного опалювального сезону Україна має імпортувати ще 1,5–3 млрд куб. м газу.

Міжнародна фінансова допомога була вагомим джерелом підтримки золотовалютних резервів України. У серпні обсяги допомоги значно збільшились (до 4,7 млрд доларів). На 6 вересня обсяги допомоги з початку війни перевищили 17 млрд доларів. За серпень валові міжнародні резерви збільшились до 25,4 млрд доларів.

Інтервенції із продажу валюти НБУ знизилися, але все ще залишаються значними. Це потребує подальших дій для зростання привабливості гривневих активів.

Зближення готівкового та безготівкового обмінних курсів відбулося завдяки розширенню можливостей банків продавати готівкову валюту.

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