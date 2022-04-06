НБУ очікує валютні свопи з Європою та США — Finance.ua

НБУ очікує валютні свопи з Європою та США

Вчора 09:13 — Казна та Політика

НБУ очікує валютні свопи з Європою та США

НБУ очікує на рішення європейських центробанків про відкриття своп-ліній.

Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній організації Toronto Center

Також НБУ веде перемови щодо свопів із Федеральною резервною системою США. За словами Шевченка, залучені кошти допоможуть збільшити золотовалютні резерви України.

Очільник Національного банку додав, що деякі фінустанови блокують грошові перекази в Україну, зокрема через нерозуміння ситуації у банківській системі України.

«‎Ми просимо міжнародне банківське співтовариство забезпечити умови для здійснення грошових переказів в Україну, оскільки стабільна робота фінсистеми та задоволення потреб населення залишається головним пріоритетом для Нацбанку», — зазначив він.

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