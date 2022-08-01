НБУ обіцяє тривалу жорстку монетарну політику — Finance.ua

НБУ обіцяє тривалу жорстку монетарну політику Вчора 16:03 — Валюта

НБУ обіцяє тривалу жорстку монетарну політику

НБУ прогнозує, що інфляційний тиск в Україні зберігатиметься й надалі. Попри злам інфляційної тенденції у першій половині 2023 року, зниження інфляції буде поступовим і вона ще доволі тривалий час перевищуватиме ціль НБУ у 5%.

Про це йдеться у підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки.

Так, наприкінці 2023 року інфляція знизиться приблизно до 20%, у 2024 році — до однознакового рівня. Учасники дискусії погодилися, що баланс інфляційних ризиків залишається суттєво зміщеним вгору на всьому горизонті політики.

Чому підвищили офіційний курс

Також у регуляторі зазначили, що «довоєнний» курс гривні вичерпав свій стабілізуючий ефект, перетворився на чинник поглиблення економічних дисбалансів та створював значне навантаження на міжнародні резерви. Зокрема, у червні інтервенції НБУ з продажу валюти збільшилися до рекордних 4 млрд дол. США. Тож члени комітету одностайно висловилися за коригування офіційного курсу гривні.

«Курсова політика потребує адаптації до нових економічних реалій. Подальше утримання курсу на довоєнному рівні виглядає необґрунтованим з огляду на суттєві структурні зміни економіки України, її поступове пристосування до війни, а також кардинальну зміну ситуації на зовнішніх фінансових ринках. Крім того, протягом останніх місяців частково сформувалися необхідні передумови для змін у курсовій політиці», — зазначили у комітеті.

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Зокрема, дещо поліпшилася ситуація з експортною логістикою та відновився імпорт, який є чутливим до зміни курсу, а відповідно й цін. Важливим кроком у контексті збалансування стану валютного ринку також було відновлення урядом податків на імпорт. Зі свого боку, НБУ також вжив низку заходів, спрямованих, зокрема, на зниження непродуктивних відтоків капіталу з країни та поліпшення привабливості гривневих активів.

Водночас здатність валютного ринку до самозбалансування все ще продовжує формуватися.

За таких умов повернення до плаваючого курсоутворення було б передчасним кроком, зокрема з боку економії міжнародних резервів, вважають у НБУ. Так, втрата номінального якоря для стабілізації очікувань, а відповідно й тривалий період пошуку рівноважного курсу (ймовірно на суттєво вищих рівнях) призвели б до посилення дисбалансу на валютному ринку і до значних витрат міжнародних резервів для згладжування коливань.

Отже, на думку учасників дискусії, в умовах набуття війною затяжного характеру оптимальним варіантом є коригування курсу гривні на 25% і його фіксація на новому рівні — 36,5686 грн за 1 дол. США.

Учасники дискусії погодилися, що рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 25% наразі є фактично безальтернативним.

Усі члени КМП вважають, що НБУ ще тривалий час проводитиме жорстку монетарну політику для утримання під контролем інфляційних очікувань та стримування відповідно девальваційного й інфляційного тиску.

Одразу кілька членів КМП зауважили, що НБУ ще ніколи не публікував прогноз із таким високим рівнем невизначеності, тому регулятору треба бути готовим адаптуватися до динамічної зміни економічних реалій.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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