НБУ обґрунтував авансові платежі для обмінників — Finance.ua

НБУ обґрунтував авансові платежі для обмінників Вчора 11:45 — Казна та Політика

Національний банк України підтримує законопроект щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют, який Рада ухвалила в першому читанні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ідея законопроєкту

Запровадити для небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі, обов’язку сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств.

Цей внесок здійснюватиметься щомісяця небанківською фінансовою установою за кожний структурний підрозділ, який має право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

У період дії воєнного стану, коли країна спрямовує переважну більшість бюджетних коштів на оборону країни, такі зміни важливі. Вони дадуть змогу посилити податкову дисципліну небанківських фінансових установ, які через недосконалість чинної системи оподаткування приховують реальні обсяги валютно-обмінних операцій.

Чи платять обмінники податки зараз

Незважаючи на зростання попиту на послуги небанківських фінансових установ, що здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, надходження до Державного бюджету України не збільшуються.

За оцінками Національного банку, за 2021 рік податок на прибуток підприємств, сплачений небанківськими фінансовими установами, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, становив близько 7 млн грн за рік на весь ринок. Водночас загальний обсяг валюти, проданої у 2021 році в межах небанківського сегменту готівкового валютного ринку, становив понад 384 143 млн грн. Це вдвічі більше, ніж обсяг валютно-обмінних операцій, здійснених через банки.

Середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ (яких на кінець 2021 року налічувалося близько 4 тисяч), становила близько 145 гривень на місяць. Така ж тенденція зберігалася і в першому півріччі 2022 року — середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ, становить 165 гривень на місяць.

«Запровадження авансових внесків із податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, поліпшить податкову дисципліну в цьому сегменті ринку та зміцнить оборонні можливості нашої держави», — впевнені в Нацбанку.

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