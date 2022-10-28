НБУ не погодив збільшення частки найбільшого акціонера "Альфа-банку" через санкції — Finance.ua
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НБУ не погодив збільшення частки найбільшого акціонера "Альфа-банку" через санкції

Фондовий ринок
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Національний банк заборонив набуття Андрієм Косоговим істотної участі в «Альфа-банку» внаслідок накладених на нього санкцій Радою нацбезпеки і оборони.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Відповідне рішення у четвер, 27 жовтня, ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Рішення зумовлене, зокрема, накладеними раніше персональними санкціями РНБО від 19 жовтня. Це означає невідповідність ділової репутації Косогова вимогам законодавства України.
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У квітні 2022 року, після запровадження міжнародних санкцій проти Михайла Фрідмана та Пьотра Авена два інших акціонери «Альфа-Банку» Герман Хан та Олексій Кузьмічьов передали свої частки Андрію Косогову. Ця операція відбулася з порушенням законодавства України, бо її мав погодити Національний банк.
Як писала ЕП, за порушення на «Альфа-Банк» наклали штрафні санкції у розмірі 57 млн грн. Крім цього, Косогова позбавили прав управління акціями банку так само, як і Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.
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Як пояснив ЕП колишній голова департаменту з питань ліцензування Олександр Бевз, на погодження пакету документів щодо збільшення частки Косогова у капіталі «Альфи» у Нацбанку було 2 місяці. Водночас відлік часу починається лише тоді, коли НБУ отримає повний пакет документів від банку. Тож теоретично непогодження збільшення частки Косогова у банку могло відбутися і у жовтні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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