НБУ не бачить підстав для неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку — Finance.ua
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НБУ не бачить підстав для неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку

Вчора 15:48Фондовий ринок
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НБУ не бачить підстав для неплатоспроможності або націоналізації Альфа-БанкуНБУ не бачить підстав для неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку
Підстав для визнання неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку Україна, акціями якого наразі управляє довірена особа Національного банку, немає.
Про це заступник голови НБУ Ярослав Матузка сказав в інтервʼю Forbes.
«Банк стикнувся з репутаційним ризиком. Проблем із ліквідністю та якістю кредитного портфеля в нього немає. Підстав визнавати банк неплатоспроможним на сьогодні немає, як і підстав для його націоналізації. Згідно із законом про вилучення майна, суб’єкти, до яких можуть бути застосовані такі заходи, належать державі-агресору», — сказав Матузка.
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За його словами, інші банки з російським капіталом занадто маленькі та з точки зору нагляду не потребують підвищеної уваги.
«Певні проблеми в них є, але вони працюють. Альфа-Банк — системний банк з великою кількістю клієнтів. Прийнято закон про стовідсоткове покриття вкладів населення у банках. Тому Альфа-Банк під особливим наглядом», — запевнив Матузка.
Як повідомлялось, 21 квітня НБУ погодив кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій передано право голосу за акціями підсанкційних російських акціонерів Альфа-Банку Україна.

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За матеріалами: Укрінформ
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