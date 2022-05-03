НБУ не бачить підстав для неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку — Finance.ua

НБУ не бачить підстав для неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку

Вчора 15:48 — Фондовий ринок

НБУ не бачить підстав для неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку

Підстав для визнання неплатоспроможності або націоналізації Альфа-Банку Україна, акціями якого наразі управляє довірена особа Національного банку, немає.

Про це заступник голови НБУ Ярослав Матузка сказав в інтервʼю Forbes

«Банк стикнувся з репутаційним ризиком. Проблем із ліквідністю та якістю кредитного портфеля в нього немає. Підстав визнавати банк неплатоспроможним на сьогодні немає, як і підстав для його націоналізації. Згідно із законом про вилучення майна, суб’єкти, до яких можуть бути застосовані такі заходи, належать державі-агресору», — сказав Матузка.

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За його словами, інші банки з російським капіталом занадто маленькі та з точки зору нагляду не потребують підвищеної уваги.

«Певні проблеми в них є, але вони працюють. Альфа-Банк — системний банк з великою кількістю клієнтів. Прийнято закон про стовідсоткове покриття вкладів населення у банках. Тому Альфа-Банк під особливим наглядом», — запевнив Матузка.

Як повідомлялось, 21 квітня НБУ погодив кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій передано право голосу за акціями підсанкційних російських акціонерів Альфа-Банку Україна.

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