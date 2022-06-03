НБУ назвав головну умову повної лібералізації імпорту — Finance.ua

НБУ назвав головну умову повної лібералізації імпорту
Скасування податкових пільг на імпорт у перспективі допоможе лібералізувати купівлю валюти для усіх імпортерів.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу щодо рішення Правління НБУ з монетарної політики.
«Ми з боку Національного банку неодноразово зверталися до наших колег з Міністерства економіки, Міністерства фінансів, з уряду з приводу того, що система вимагає переосмислення і перебудови. Результатом наших звернень стало те, що уряд вже подав до парламенту законопроєкт 7418 щодо змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо скасування введених податкових пільг на імпорт», — розповів Ніколайчук.
За його словами, повернення до такого оподаткування імпорту дасть змогу збільшити бюджетні доходи, знизити обсяги імпорту і відповідно стимулювати українських виробників.
«Внаслідок цього в нас буде можливість говорити з урядом про скасування системи обмежень купівлі валюти і переказів за кордон виключно на цілі критичного імпорту, звісно, з обговоренням додаткового механізму імпортного збору», — підкреслив посадовець.