НБУ назвав головну умову повної лібералізації імпорту — Finance.ua
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НБУ назвав головну умову повної лібералізації імпорту

Вчора 09:18Казна та Політика
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НБУ назвав головну умову повної лібералізації імпортуНБУ назвав головну умову повної лібералізації імпорту
Скасування податкових пільг на імпорт у перспективі допоможе лібералізувати купівлю валюти для усіх імпортерів.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу щодо рішення Правління НБУ з монетарної політики.
«Ми з боку Національного банку неодноразово зверталися до наших колег з Міністерства економіки, Міністерства фінансів, з уряду з приводу того, що система вимагає переосмислення і перебудови. Результатом наших звернень стало те, що уряд вже подав до парламенту законопроєкт 7418 щодо змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо скасування введених податкових пільг на імпорт», — розповів Ніколайчук.
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За його словами, повернення до такого оподаткування імпорту дасть змогу збільшити бюджетні доходи, знизити обсяги імпорту і відповідно стимулювати українських виробників.
«Внаслідок цього в нас буде можливість говорити з урядом про скасування системи обмежень купівлі валюти і переказів за кордон виключно на цілі критичного імпорту, звісно, з обговоренням додаткового механізму імпортного збору», — підкреслив посадовець.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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