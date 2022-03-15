НБУ нагадав про умови надання фінансових послуг у період воєнного стану — Finance.ua

НБУ нагадав про умови надання фінансових послуг у період воєнного стану

Вчора 08:00

Обслуговування кредитів. У НБУ нагадали, що Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення упродовж дії воєнного стану та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.

Банки запроваджують кредитні канікули за кредитними продуктами.

Кредитні канікули — це перенесення сплати боргу на інший термін, тобто це відтермінування здійснення платежів за кредитом під час дії воєнного стану в країні (зауважмо, це не прощення боргу, а відтермінування платежів.)

Якщо під час кредитних канікул ви не будете погашати кредит, вам не будуть нараховувати пені та штрафи, та це не зіпсує вашу кредитну історію. Проте кредит необхідно буде виплатити.

Якщо у вас є можливість платити за кредитом, виконуйте свої кредитні зобов’язання у звичайному режимі.

У кожного банку свої умови кредитних канікул, тому дізнавайтеся про конкретні умови у банку, в якому ви обслуговуєтесь

Платіжні картки.

Банки можуть автоматично або за запитом продовжити термін дії вашої картки, якщо він сплив/спливає.

У таких випадках звертатися до відділення банку не потрібно, можна зателефонувати до банку або зв’язатися іншими онлайн-каналами комунікації.

Читайте інформацію про продовження терміну дії вашої картки з офіційних ресурсів банку, в якому ви обслуговуєтеся.

Банки переглядають тарифи на надання своїх послуг в сторону зменшення або скасування, зокрема переглядаються комісії на переказ коштів, на платежі на допомогу армії, комісії за користування картками, обслуговування карток та рахунків для фізичних осіб та підприємців, зняття готівки в Україні та за кордоном, комісії за конвертацію тощо.

Операції з іноземною валютою.

Продати іноземну валюту можна: у відчинених відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках і через онлайн-банкінг.

Обмеження на продаж іноземної валюти відсутні.

Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) — купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором (у разі наявності валюти).

Зняття коштів з рахунків.

Валюта: зняти кошти з валютного рахунку можна у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року).

Наприклад, у вас є доларовий рахунок — ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів на день, якщо рахунок в євро — тоді зняти можна близько 900 євро на день. Або продати відповідний еквівалент валюти із зарахуванням гривневих коштів на рахунок в національній валюти і зняти 100 тис. на день.

Гривня: з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі — 100 тис. грн на день.

Окремі правила діють для громадян, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором. Національний банк дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою.

Також дозволено здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку. Рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку.

Використання коштів з арештованих рахунків.

Дозволено користуватися коштами на рахунках, на які був накладений арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.

Сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не має перевищувати 100 тис. грн.

Зняття готівки.

Крім зняття готівки з банкоматів, у разі гострої потреби в готівці ви можете отримати її в підприємствах торгівлі.

Щоб отримати готівку в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно оплатити будь-яку покупку ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (уточнюйте можливу суму видачі на касі торговця).

Нижче перелік таких закладів, інформацією про яких володіє НБУ (він не остаточний і може змінюватися).

Мережа супермаркетів, магазинів: АТБ-Маркет (6000 грн); Сільпо (6000 грн); Фора (6000 грн); «FOZZY» (6000 грн); VARUS (6000 грн); «NOVUS» (до 500 грн); ROSHEN (до 500 грн); ЛотОК (6000 грн); «Thrash!» (6000 грн); «Точка» (6000); Сім23 (до 2 000 грн).

АЗС: ОККО — завжди гарна ідея (6000 грн); Укрнафта (до 5 000 грн); БРСМ-Нафта (до 500 грн); Мережа АЗК «WOG» (6000 грн).

Аптеки: Біла ромашка (6000 грн); Аптека Доброго Дня; Аптека АНЦ (6000 грн); Аптека Копійка; Аптека 9·1·1 (6000 грн); «Аптека оптових цін», «МедСервіс» (6000 грн).

Інші мережеві торговці: лінія магазинів EVA (до 2 000 грн).

Борітеся — поборемо!

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