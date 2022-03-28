НБУ купив $3,5 млн та €4,5 млн і продав $356,15 млн та €246,23 млн на міжбанку 21-25 березня — Finance.ua

НБУ купив $3,5 млн та €4,5 млн і продав $356,15 млн та €246,23 млн на міжбанку 21-25 березня

Вчора 11:45 — Валюта

Національний банк у період з 21 по 25 березня купив 3,5 млн доларів і 4,5 млн євро і продав 356,15 млн доларів і 246,23 млн євро на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку 1,74 млрд доларів та 69,7 млн ​​євро, а продав 3,97 млрд доларів та 687,5 млн євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла 1,08 млрд доларів і 69,7 млн євро, а продаж — 1,2 млрд доларів і 687,5 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у 2021 році купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

У 2020 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав — 529,23 млн доларів.

Крім того, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики вважає, що з економікою України немає жодної катастрофи, вона працює і працюватиме.

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