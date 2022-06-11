НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти — Finance.ua

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НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти

Вчора 10:48Валюта
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Нацбанк другий тиждень поспіль скорочує продаж валюти на ринку, цього тижня обсяг скоротився і становив 774,9 млн доларів.
Про це йдеться у даних НБУ.
За цей тиждень Національному банку вдалося придбати всього 6,6 млн доларів — дещо менше, ніж минулого тижня, коли регулятор продав 826 млн дол.
Від початку року НБУ продав вже 10,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав — 1,8 млрд доларів та 110 млн євро.
Позаминулого тижня Нацбанк продав 1,4 млрд доларів — рекордний з початку повномасштабної війни обсяг.

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За матеріалами: Економічна Правда
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