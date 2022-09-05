НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню — Finance.ua
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НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню

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Національний банк України вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку. Банкам з 6 вересня дозволили продавати більше валюти населенню.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Згідно і з рішенням, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.
«За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України», — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Національний банк України 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти. Ці обсяги будуть додатковими до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.
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Нагадаємо, Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас банки могли продавати тільки ту валюту, яку до того вони купили у населення.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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